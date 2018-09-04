



Бойовики на Донбасі мінують територію та посилюють позиції - 04.09.2018 16:10

За словами спікера Міноборони України Дмитра Гуцуляка, на Донбасі бойовики посилюють свої позиції на передовій. Такій дії російське командування проводить у зв'язку із вбивством ватажка "ДНР" Олександра Захарченка.

В українській розвідці відзначають, що бойовики під виглядом забезпечення боєвої готовності з'єднань та частин 1 та 2 АК ЗС РФ здійснюють заходи з посилення боєздатності свої передових підрозділів.

Також стало відомо, що позиції зайняли новоприбулі снайперські підрозділи, та вздовж лінії розмежування було здійснено додаткове мінування ділянок.

Спікер Міноборони відзначив, що дії командування викликали невдоволення у військових передових підрозділів бойовиків, тож через встановлені в екстенному порядку міни вони бояться зростання кількості втрат.

Через це особовому складу передових підрозділів, за інформацією розвідки, посилено нав'язується інформація про підготовку до активних бойових дій з боку Об'єднаних сил.

Платинова Буковина

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