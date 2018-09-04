



Вихідні в Україні в жовтні 2018 - 04.09.2018 13:57

Для українців в жовтні 2018 року передбачено 9 офіційних вихідних днів.

Традиційні неробочі суботи та неділі доповняться ще одним - понеділком 15 жовтня. Справа в тому, що державний вихідний у зв'язку з Днем захисника України відзначається 14 жовтня і припадає на неділю. У зв'язку з цим наступний за неділею робочий день оголошено вихідним.

Відзначимо, що таке перенесення передбачене статтею 67 Кодексу законів про працю. Якщо святковий або неробочий день співпадає з суботою та неділею, вихідний день переносиься на наступний після святкового або неробочого.

Тобто, наступний за Днем захисника України робочий тиждень почнеться з вівторка, 16 жовтня, а перед цим у українців будуть триденний вікенд.

Платинова Буковина, Чернівці

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