



Карбокситерапія в Чернівцях - 04.09.2018 11:35

Сучасний метод лікування захворювань нервової системи. Карбокситерапія (Carboxy Therapy) - це інноваційний лікувальний метод, який проводиться за допомогою підшкірних інєкцій вуглекислого газу (СО2). Ще в середині минулого століття французькі лікарі виявили, що вуглекислий газ прискорює загоєння ран при хворобах судин ніг, робить цілющий ефект при гіпертонічній хворобі, хворобах серця. Нині метод карбокситерапії освоєний і з успіхом застосовується в передових клініках Західної і Центральної Європи, а також на провідних європейських курортах (у Франції, Німеччині, Чехії, Словаччині). Таким чином, карбокситерапія має чималу історію застосування в медицині з доведеним лікувальним ефектом.

Суть методу :

Це інєкційне введення вуглекислого газу підшкірно і внутрішньошкірно тонкою голкою-дозатором.

Внаслідок ряду біохімічних реакцій, виникає розширення стінки найдрібніших судин (капіляри, артеріоли), покращується мікроциркуляція і живлення тканин, усувається венозний застій і набряк, зменшується біль, відбувається активація місцевих захисних процесів.

Показання:

Карбокситерапія з великим успіхом застосовується в лікуванні наступних захворювань:

- дегенеративно-дистрофічні зміни міжхребцевих дисків: остеохондроз хребта, протрузії і грижі міжхребцевих дисків;

- артрозо-артрити суглобів;

- травматичне ушкодження дисків;

- захворювання фасеточних суглобів хребта (спондилоартроз);

- дисфункція хребетних сегментів;

- патологія мязів і звязкового апарату, наприклад: плече-лопатковий періартрит, мязево-тонічні больові синдроми;

- порушення функції спинного мозку (мієлопатія, міелоішемія)

- головні болі: мігрень, головні болі напруги;

- вестибулярні порушення і головні болі на тлі шийного остеохондрозу;

- хронічна ішемія головного мозку (дисциркуляторна енцефалопатія);

- наслідки гострого порушення мозкового кровообігу;

- невротичні розлади, порушення сну, панічні атаки;

- еректильна дисфункція у чоловіків;

- дифузна алопеція (випадання волосся).

Для досягнення максимальної лікувальної дії важливе значення мають зони введення газу. Адже карбокситерапія, в першу чергу, є рефлекторним методом лікування. Основними ділянками дії є зони гіпералгезії Захарьина-Геда, тригерні точки, зони міофібралгії, точки акупунктури. Використання вуглекислого газу дозволяє поліпшити кровообіг, регенерувати тканини, вивести з організму токсини і шлаки, розщепнути жири. Лікування вуглекислим газом не має побічних ефектів і не дає ускладнень.

Протипоказаннями можуть стати тільки вагітність або інфекція в зоні інєкції.

Скільки необхідно процедур?

Кількість процедур варіюється залежно від проблеми. Може знадобитися від 3 до 12 сеансів з перервами в 3-4 тижні. Знеболювальний ефект досягається вже після першого введення газу. Курсове застосування карбокситерапії дозволяє закріпити позитивний лікувальний ефект впродовж тривалого часу. А повторні підтримувальні процедури вуглекислого газу дозволяють забути про таких прояви хвороб як: скутість суглобів, біль, мязова слабкість.

Що чекати після процедури? Уколи природним газом не вимагають реабілітаційного періоду. Все, що необхідно - це впродовж 6 годин не мочити зону уколу. Не варто відвідувати сауну або переохолоджувати зону дії до тих пір, поки не спаде набряк і зникне почервоніння. Ефект від курсу карбокситерапії тримається до року і довше при дотриманні рекомендацій.

Чи безпечна процедура? Безпека карбокситерапії дозволяє її застосування, як альтернативного методу лікування у пацієнтів, у яких неможливе використання медикаментозної терапії, наприклад: при гастриті, виразковій хворобі шлунку, алергічних проявах і т.д. Карбокситерапію можна сміливо назвати натуральним і екологічним методом лікування, адже вуглекислий газ є природним учасником біохімічних процесів в організмі. Карбокситерапія в лікуванні неврологічних захворювань широко поширена в санаторіях знаменитого курорту Карлові Вари, Чехія з 1970 р. метод лікування проблем хребта і суглобів, що на даний момент виправдав себе, з доведеним лікувальним ефектом.

Платинова Буковина, Чернівці

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