



Лохотрон по-московски: как никому неизвестный Тони Робинс с танцами и 3 слайдами заработал в Олимпийском больше $ 12 млн - 03.09.2018 16:21

Современный Остап Бендер: лайф-коуч Тони Роббинс

Девочки, безусловно, у Доктора БеПе были и другие, более лучшие способы провести утро воскресенья, но молчать совершенно невозможно.

В минувшую субботу, 1 сентября, в Москве состоялся сеанс массового оболванивания населения за гигантские деньги. Сергей Мавроди нервно курит «Приму».

В Москве выступил никому неизвестный человек Тони Роббинс и заработал на этом больше $12 млн. Но обо всем по порядку.

МНОГОЧАСОВЫЕ ОЧЕРЕДИ И ДАВКА ЗА УСТРОЙСТВАМИ СИНХРОННОГО ПЕРЕВОДА

О выступлении коуча и жизненного гуру Тони Роббинса мы узнали из многочисленных отзывов присутствовавших там в Facebook. Судя по этим отзывам:

1. Возникла давка и многочасовая очередь на входе

2. Выступление коуча началось не в 11 утра, как обещали организаторы, а в 14.40

3. Устройств для синхронного перевода речи гуру хватило не всем, а тем, кому хватило, достались устройства без батареек

4. О плохой организации и давке написал ресурс для предпринимателей Inc.Russia

В нашем распоряжении, девочки, оказались также видео одной из читательниц. На нем видно, как В ТОЛПУ ВЫКИДЫВАЮТ УСТРОЙСТВА для синхронного перевода. Увидеть его вы сможете на нашем канале.

$ 12 МЛН ИЗ НИЧЕГО

Минимальная стоимость билетов на Тони Роббинса - 30 000 руб. Самый дорогой - PLATINUM – можно было купить за 500 000 рублей. Ознакомиться со всеми тарифами вы можете и сами на сайте

Если верить организаторам, семинар посетило 26 200 человек.

Если помножить это на минимальную стоимость билетов, получится, что организаторы получили со всех посетителей не менее 786 МЛН РУБЛЕЙ (!!!) или почти $ 12 млн. С учетом всех VIP-билетов – И ТОГО БОЛЬШЕ.

КТО ЖЕ ТАКОЙ ТОНИ РОББИНС?

Как сказано на одном из сайтов организаторов Тони Роббинс - «живое воплощение американской мечты».

"Он родился в небогатой семье, пережил развод родителей, в юности перебивался с хлеба на воду, буквально чудом исцелился от тяжелейшей болезни, наконец, прошел через расставание с любимой женщиной и предательство бизнес-партнеров».

ПЕРЕЖИЛ РАЗВОД РОДИТЕЛЕЙ И ПРОШЕЛ ЧЕРЕЗ РАССТАВАНИЕ С ЛЮБИМОЙ ЖЕНЩИНОЙ, ДЕВОЧКИ!

Уникальный человек. Таких на земле еще не рождалось.

А теперь посмотрим, КАКИЕ ЖЕ ИСТИНЫ СО СЦЕНЫ ОТКРЫВАЕТ НАМ Тони Роббинс за ТАКИЕ деньги.

А ЭТО НАБОР МОТИВАЦИОННЫХ МЕМОВ ИЗ ИНТЕРНЕТА, ДЕВОЧКИ.

У НЕГО БЫЛ ПЛАН И ОН ЕГО ПРИДЕРЖИВАЛСЯ

ДЕЙСТВУЙ!

ХОЧЕШЬ ЖИТЬ - ЖИВИ

СОВЕТНИК ОРЕШКИНА В ГОСТЯХ У СКАЗКИ

На семинаре Роббинса в большом количестве засветились работники пиар-индустрии, разнообразные менеджеры и даже советник министра экономического развития МАКСИМА ОРЕШКИНА Юлия Алферова, которой все очень понравилось.



Советник Максима Орешкина в восхищении



Ее читатели тоже

Два года назад Юлия работала в Общественной палате и прославилась тем, что опубликовала фотографию с собственным котом, который лакомится черной икрой. За это, по слухам, Алферову из Общественной палаты и выгнали.

КТО ЗАКАЗЫВАЕТ МУЗЫКУ

Кто же заработает на всей этой афере с выступлением Роббинса в Москве?

А это, девочки, уже знакомая всем контора – БИЗНЕС-ШКОЛА «СИНЕРГИЯ» (ТАКАЯ ВЫШКА ДЛЯ БЕДНЫХ), заработавшая, судя по отчетности, 72 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ в позапрошлом году.

А также ООО «МИТПАРТНЕРС».

Учредителем "Синергии" является ВАДИМ ЛОБОВ, а ООО "Митпартнерс" - ЕКАТЕРИНА ПЕТЕРСИЛ.



Вадим Лобов, учредитель Синергии



Екатерина Петерсил, учредитель Митпартнерс

Вглядитесь в их светлые лица. Теперь они миллионеры, а вы, пришедшие на тренинг никому неизвестного мужика за бешеные бабки – нет.

ПС: В связи с выступлением Роббинса пташки рекомендуют к прочтению материал в Википедии, посвященной секте Lifespring.

Тони Робинс лохотрон

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