



Сьогодні вилетів перший рейс Ryanair Україна - 03.09.2018 16:11

Перший рейс з Укрїни, виконаний ірландським лоукостером Ryanair відбувся сьогодні, 3 вересня. Як відзначив генеральний директор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін, перший рейс здійснювався за маршрутом Берлін-Київ-Берлін.

Завантаженість першого рейсу склала 96%.

Реєстраційний номер рейсу - FZD. Він викнувався літаком 737-800, місткість якого складає 180 посадочних місць.

Літак 737-800 вилетів з аеропорту Берлін-Шенефельд та здійснив посадку у Борисполі о 14:23. Згідно з заявленим розкладом, виліт у зворотньому напрямку мав би відбутися о 14:55. Проте, згідно з онлайн-табло Бориспільського аеропорту, боїнг вилетів до Берліну о 15:27.

Платинова Буковина

Всі новини