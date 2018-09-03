Сьогодні вилетів перший рейс Ryanair Україна- 03.09.2018 16:11
Перший рейс з Укрїни, виконаний ірландським лоукостером Ryanair відбувся сьогодні, 3 вересня. Як відзначив генеральний директор аеропорту Бориспіль Павло Рябікін, перший рейс здійснювався за маршрутом Берлін-Київ-Берлін.
Завантаженість першого рейсу склала 96%.
Реєстраційний номер рейсу - FZD. Він викнувався літаком 737-800, місткість якого складає 180 посадочних місць.
Літак 737-800 вилетів з аеропорту Берлін-Шенефельд та здійснив посадку у Борисполі о 14:23. Згідно з заявленим розкладом, виліт у зворотньому напрямку мав би відбутися о 14:55. Проте, згідно з онлайн-табло Бориспільського аеропорту, боїнг вилетів до Берліну о 15:27.
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