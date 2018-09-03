



До М'янми прибився корабель без екіпажу - 03.09.2018 14:37

У берегів М'янми рибалки помітили таємничий корабель, на борту якого не виявилось жодного члену екіпажу.

Йдеться про судно Sam Ratulangi PB 1600, яке наблизилось до берегів та сіло на мілину буквально в декількох кілометрах від берегової лінії. Повідомляється, що протяжність корабля склала майже 180 метрів.

Рибалки, які помітили корабель, піднялись на борт, однак, не побачили там ані душі. Також не були помічені ніякі вантажі. Люди дивуються, яким чином до їхніх берегшів пристав морський транспорт. За кораблем наразі спостерігають місцеві владники.

Дане судно раніше, у 2009 році, було помічене неподалік від берегів Тайваню. Того разу корабель був помічений з прапорами Індонезії. Дехто повідомляє, що екіпаж судна лиш нещодавно відмовився від нього. Власників кораблю наразі розшукують.

Платинова Буковина

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