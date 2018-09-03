До М'янми прибився корабель без екіпажу

- 03.09.2018 14:37
До М'янми прибився корабель без екіпажу

У берегів М'янми рибалки помітили таємничий корабель, на борту якого не виявилось жодного члену екіпажу.

Йдеться про судно Sam Ratulangi PB 1600, яке наблизилось до берегів та сіло на мілину буквально в декількох кілометрах від берегової лінії. Повідомляється, що протяжність корабля склала майже 180 метрів.

Рибалки, які помітили корабель, піднялись на борт, однак, не побачили там ані душі. Також не були помічені ніякі вантажі. Люди дивуються, яким чином до їхніх берегшів пристав морський транспорт. За кораблем наразі спостерігають місцеві владники.

Дане судно раніше, у 2009 році, було помічене неподалік від берегів Тайваню. Того разу корабель був помічений з прапорами Індонезії. Дехто повідомляє, що екіпаж судна лиш нещодавно відмовився від нього. Власників кораблю наразі розшукують.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: м'янма корабель привид

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Бурбак передав Парубію частину підписів про перевибори в Чернівцях До розгляду питання про позачергове проведення виборів депутатів міської ради Чернівців та міського голови
- 03.09.2018 15:51
В Чернівцях бебі-бокси видаватимуть за місцем прописки Всім молодим мамам, хто народив дитину з 1 вересня, будуть видавати одноразову допомогу вартістю 5000 гривень
- 03.09.2018 15:29
На вихідні в ДТП на Буковині травмувалось п'ятеро людей Недотримання швидкісного режиму призвело до травмування п’ятьох осіб. Поліція з’ясовує всі обставини автопригод.
- 03.09.2018 14:59
В Харкові 14-річна дівчина наклала на себе руки На Салтиковському шосе в Харкові сталась надзвичайна подія. Як повідомляють у місцевому управління поліці
- 03.09.2018 14:00
Порошенко ініцює зміни в Конституцію стосовно ЄС та НАТО У Верховній Раді було зареєстровано законопроект, що передбачає внесення до Конституції України стосовно руху України
- 03.09.2018 13:40
Про видачу чеків без РРО В Україні реалізується пілотний проект щодо використання смартфонів і планшетів в якості касових апаратів, який спростить та здешевить процес
- 03.09.2018 13:00
Вчені заявляють - планети Х не існує Спеціалісти заявляють, що містична планета Х, вона ж - Нібіру - не чинитиме головної загрози для Землі
- 03.09.2018 12:52
Константинополь може надати УПЦ Томос без узгоджень Автокефалія церкві може бути надана Константинопольським патріархатом без будь-яких узгоджень
- 03.09.2018 12:28
Через бої у Триполі на волю потрапили 400 в’язнів тюрми Серйозні бої в столиці Лівії Триполі тривають протягом останнього тижня. Повіомляється про загибель близько п’ятидесяти осіб
- 03.09.2018 11:57
Порошенко налаштований на перемогу на наступних виборах Чинний президент України Петро Порошенко впевнений в тому, що виграє на наступних президенських виборах
- 03.09.2018 11:23

Всі новини