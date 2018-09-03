



Порошенко ініцює зміни в Конституцію стосовно ЄС та НАТО - 03.09.2018 13:40

У Верховній Раді було зареєстровано законопроект, що передбачає внесення до Конституції України стосовно руху України до інтеграції у Європейський Союз та НАТО. Даний законопроект був зареєстрований президентом України Петром Порошенко.

Інформацію про це озвучила представниця президента Уркаїні в ВР Ірила Луценко на засіданні погоджувальної ради.

Голова держави запропонувава внести зміни до трьох статей головного Закону України, згідно з якими у відношенні до Верховної Ради України, Кабінету міністрів та Президента України передбачається відповідальність стосовно євроатлантичного напрямку країни.

За допомогою даних змін Україна закріпить свої прагнення до вступу до ЄС та НАТО. На думку народного депутата з БПП Вадима денисенка, даже рішення є правильним та демонструє незмінний курс України в напрямку євроінтеграції.

Платинова Буковина

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