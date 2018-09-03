Вчені заявляють - планети Х не існує

- 03.09.2018 12:52
Вчені заявляють - планети Х не існує

Спеціалісти заявляють, що містична планета Х, вона ж - Нібіру - не чинитиме головної загрози для Землі. Вчені взагалі впевнені, що такої планети не існує, і кінець світу станеться через Сонце, а не через загадкову планету чи зіткнення з астероідом.

Власне, відзначимо, що уфологи прогнозували кінець світу ще на 16 серпня, чого так і не відбулось.

Наразі вчені готові озвучити можливі терміни апокаліпсису. Власне, головну загрозу для нашої планети чинить ніщо інше, ніж Сонце. Все живе на Землі може загинути приблизно через 1-1,5 мільярди років через аномально високі температури та страшну посуху.

Земля та Сонце продовжують наближатися одне до одного, що з певним часом призведе до встановлення аномально спекотного клімату на планеті та пересушення водойм. Однак у людства є достатньо часу, щоб вжити заходів, а також просунутись в питаннях космічних подорожей та колонізувати Марс та інші планети не тільки в Сонячній системи, але й за її межами.

Власне, цікавість дослідники проявляють до екзопланети Глізе 581 d, що знаходиться в сузір’ї Терезів. На даній планеті температура, сплиятлива для колонізації, протримається щонайменше протягом 54,7 мільярдів рокі.

В будь-якому випадку, перед людством постає ще безліч проблем, які можуть складати серйозну загрозу - окрім висушення планети через Сонце. Навіть перебуваючи на Землі, за багато мільйонів років до космічної загрози, люди можуть продовжувати шкодити самі собі. Ще не вирішено жодної проблеми з глобальним потеплінням, ознаки якого стають очевидними ледь не з кожним днем. Окрім того, не зникає також загрощи розв’язання Третьої світової війни, що без будь-яких катаклізмів може поставити крапку в людьській історії.

Платинова Буковина

Ключові слова: нібіру існування, планета х, кінець світу через нібіру

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