



Константинополь може надати УПЦ Томос без узгоджень - 03.09.2018 12:28

Автокефалія церкві може бути надана Константинопольським патріархатом без будь-яких узгоджень. Відповідне рішення було прийняте на Архієрейському соборі Константинопольської церкви у Стамбулі в неділю, 2 вересня.

Відзначимо, що на Соборі на розгляд було винесене питання, чи може Константинопольска церкви надавати автономію та автокефалію церкві, яка про це просить, без узгодження інших церков. За результатами обговорення, єпископи приняли стверджувальне рішення про це питання.

Як стало відомо, надання Томосу - це процедура, яка може тривати до одного місяця. Справа в тому, що всі діяння даного Собору мають бути належним чином зафіксовані та затверджені синодом.

Відзначимо, що в Стамбулі 1 вересня розпочався архієрейський собор Константинопольської церкви, який триватиме до 3 вересня. Надання українській Православній церкві автокефалії є основною темою даного Собору. Як повідомляється, остаточні терміни надання Томосу будуть визначатись Константинопольським патріархатом після консультацій з єпископами з усього світу.

Платинова Буковина

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