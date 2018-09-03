Через бої у Триполі на волю потрапили 400 в’язнів тюрми

- 03.09.2018 11:57
Через бої у Триполі на волю потрапили 400 в’язнів тюрми

Серйозні бої в столиці Лівії Триполі тривають протягом останнього тижня. Повіомляється про загибель близько п’ятидесяти осіб, серед яких багато представників мирного населення.

Стало відомо, що ввечері неділі, 2 вересня, з в’язниці, розташованої на півдні Триполі, втекли приблизно 400 ув’язнених. Спочатку стало відомо про заколот у в’язниці Айн-Зара, який розпочали ув’язнені. В результаті охоронці були змушені відкрити ворота, через що бранці потрапили на волю.

На території, де знаходиться дана в’язниця, вже протягом тижня відбуваються запеклі бої між конфліктуючими угрупуваннями.

В неділю лівійський уряд оголосив у Триполі надзвичайний стан, аби забезпечити захист цивільному населенню. Повідомляється, що близько 49 осіб, в тому числі і багато цивільних, загинули протягом останнього тижня. Також повідомляється про 130 поранених.

Варто відзначити, що ворогуючі угрупування в Лівії за допомоою посередництва ООН досягли минулого тижня домовленості про встановлення перемир’я. Але тривало таке перемир’я вкрай недовго.

Лівія бувально розділена надвоє - підтримуваним ООН кабінетом національної єдності у Триполі та уоярдм повстанців, що базується на сході країни, в місті Тобрук. Угрупування ведуть жорвтоку боротьбу, намагаючись взяти під контроль різні частини країни. Окрім того, в країні діє терористичне угрупування "Ісламська держава". Конфлікт у Лівії, відзначимо, триває з 2011 року, після повалення режиму Муаммара Каддафі та вбивства диктатора.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: ситуація в триполі, лівія конфлікт

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