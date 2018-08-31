Пенсії та зарплати в Україні підвищать в 2019 році- 03.09.2018 10:06
З початку 2019 року в Україні заплановане підвищення мінімальних пенсійних виплат та зарплатні.
Як зазначив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, для цього потрібно завчасно внесни до проекту державного бюджету на 2019 рік необхідні зміни. Відзначається, що Кабінет міністрів має внести на розгляд проект державного бюджету на 2019 рік.
Розенко підкреслив, що в новому бюджеті пропонується закласти велику частину коштів, які будуть спрямовані на підвищення грошового забезпечення військовців, а такж на посилення обороноздатності України.
Разом із тим віце-прем’єр відзначив, що новий держбюджет України буде цілком реальним та має бути виконаний.
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