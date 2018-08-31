



В Донецьку вбили ватажка ДНР Олександра Захарченка - 31.08.2018 19:24

Ватажок самопроголошеної републіки "ДНР" Олександр Захарченко помер від вибуху в центрі Донецька.

Як стало відомо, вибух стався ввечері п'ятниці, 31 серпня, в Донецьку на вулиці Пушкіна, в кафе "Сепар". Захарченко отримав поранення, яке в результаті призвело до смерті. Наразі інформація про інцидент уточнюється.

Попередньо стало відомо, що в центрі Донецька пролунав потужний вибух, в результаті якого серйозні поранення отримала одна людина, особу якої перед цим не встановлювали. Пізніше стало відомо, що йдеться про Захарченка.

Після також стало відомо, що через вибух постраждали ще троє осіб, серед яких - так званий віце-прем'єр "ДНР" Олександр Тимофєєв, якого з важкими пораненнями після вибуху було госпіталізовано.

Нагадаємо, що раніше були ліквідовані ще двоє одіозних сепаратисти ДНР, відомі під позивними Моторола та Гіві - Арсен Павлов та Михайло Толстих. Обидва загинули в результаті вибухів. 16 жовтня 2016 року Моторола на час події перебував у ліфті жилого будинку, де і стався вибух. гіві-Толстих помер через вибух у власному кабінеті 8 лютого 2017 року.

Відзначимо, що згідно з моливих версій вбивства Захарченка стала ліквідація бойовика російськими спец-службами. Окрім того, також можливий варіант, що Захарченко був вбитий в результаті внутрішніх розборок між сепаратистами.

Таку думку озвучив очільник апарату Служби безпеки України Ігор Гуськов. На його думку, версія з внутрішніми розборками серед бойовиків, які часто носять кримінальний характер через розподіл майна, бізнесів, що терористи "віджали" у місцевого населення, має право на існування. Між іншим, Гуськов відзначив, що вбивство Захарченка - це може бути спроба усунути від керування "ДНР" ватажка, який останнім часом став незручним та не вигідним Кремлю.

Російська сторона також не забарилась з реакцією щодо смерті Захарченка. Так, заяву з цього приводу зробила офіційний представник російського МЗС Марія Захарова. За її словами, голова донецьких бойовиків загинув в результаті терористичного акту, а відповідальними за його ліквідацію вона назвала київський режим. Захарова відзначила, що українська влада неодноразово використовувала подібні методі для тго, аби усунути зі шляху інакомислячих осіб.

Відзначимо, що вибух відбувся в кафе під назвою "Сепар". Існуюча інформація свідчить про те, що власником даного закладу був ліквідований ватажок "ДНР".

Тим часом сепаратистські медіа-джерела повідомляють про паніку в Донецьку, пов'язану з даною подією. Через виюух, що призвів до смерті Захарченка, в місті оголошено надзвичайний стан. Перекриті також всі виїзди з "ДНР".

Платинова Буковина

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