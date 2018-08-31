



З 1 вересня подешевшають квитки Укрзалізниці - 31.08.2018 17:48

Вартість проїзду в пасажирських потягах далекого сполучення, що курсують у межах України, буде знижена з 1 вересня поточного року. Про це зявили у прес-службі Укрзалізниці.

Саме з 1 вересня буде діяти нижчий коефіцієнт індексації тарифів на пасажирські перевезення внутрішнього сполучення, що і призведе до зменшення цін на білети.

Власне, проїзд у купе поїзда сполученням Київ-Львів (№141) станом на 31 серпня складаж 347,92 гривні. Вже за тиждень квиток на такий самий поїзд вартуватиме вже 333,92 гривні. Якщо порівнювати ціни на поїзд сполученням Київ-Ужгород (№29) також в купе, то вартість сьогодні ще складає 728,19 гривні, а вже за тиждень вартість знизиться до 696,39 гривень.

Варто зазначити, що коефіцієнт, що діятиме з жовтня, буде ще нижчим.

Власне, до тарифів з 1 червня по 31 серпня застосовується коефіцієнт 1,07. З 1 вересня застосовується коефіцієнт 1,02, та 0,93 - з 1 жовтня. Усього визначено 13 календарних періодів з різним коефіцієнтом, який впливає на вартість проїзду у пасажирських потягах Укрзалізниці. Ці періоди було визначено Міністерством інфраструктури від 20 квітня 2018 року. Окрім того, день тижня, на який пасажир бере квиток, також впливає на вартість проїзду.

Платинова Буковина

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