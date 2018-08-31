З 1 вересня подешевшають квитки Укрзалізниці

- 31.08.2018 17:48
З 1 вересня подешевшають квитки Укрзалізниці

Вартість проїзду в пасажирських потягах далекого сполучення, що курсують у межах України, буде знижена з 1 вересня поточного року. Про це зявили у прес-службі Укрзалізниці.

Саме з 1 вересня буде діяти нижчий коефіцієнт індексації тарифів на пасажирські перевезення внутрішнього сполучення, що і призведе до зменшення цін на білети.

Власне, проїзд у купе поїзда сполученням Київ-Львів (№141) станом на 31 серпня складаж 347,92 гривні. Вже за тиждень квиток на такий самий поїзд вартуватиме вже 333,92 гривні. Якщо порівнювати ціни на поїзд сполученням Київ-Ужгород (№29) також в купе, то вартість сьогодні ще складає 728,19 гривні, а вже за тиждень вартість знизиться до 696,39 гривень. 

Варто зазначити, що коефіцієнт, що діятиме з жовтня, буде ще нижчим.

Власне, до тарифів з 1 червня по 31 серпня застосовується коефіцієнт 1,07. З 1 вересня застосовується коефіцієнт 1,02, та 0,93 - з 1 жовтня. Усього визначено 13 календарних періодів з різним коефіцієнтом, який впливає на вартість проїзду у пасажирських потягах Укрзалізниці. Ці періоди було визначено Міністерством інфраструктури від 20 квітня 2018 року. Окрім того, день тижня, на який пасажир бере квиток, також впливає на вартість проїзду.

Платинова Буковина

Ключові слова: білети укрзалізниці подешевшають

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