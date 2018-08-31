Тактичні навчання рятувальників ДСНС відбулись у Формаркеті- 31.08.2018 12:37
Тактико-спеціальні навчання вогнеборців відбулись в Чернівцях 31 серпня. Навчання проводились з метою покращити та вдосконалити навички під час ліквідації різноманітних надзвичайних ситацій, в тому числі під час гасіння пожеж.
Про це інформацію озвучив начальник Управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в Чернівецькій області Сергій Михайлюк. Як відзначається, навчання відбувались на вулиці Небесної Сотні, в торговому центрі "Формаркет".
Згідно з історією, пожежа виникла в торговому центрі на першім поверсі. Всі пожежно-рятувальні підрозділи Чернівців були залучені до проведення тактико-спеціальних навчан.
Як тільки рятувальники прибули на місце події, вони розпочали роботу з ліквідації умовної пожежі та порятунку людей. Було відпрацьовано взаємодію рятувальників з адміністрацією торгового центру, а також з іншими службами, які на випадок виникнення пожежі також залучаються до дій.
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