В Чернівцях в ДТП попала машина патрульних 31 08 2018- 31.08.2018 09:28
В Чернівцях вранці, близько 6-ї години, сталась дорожня аварія за участі автівки патрульної поліції.
Як повідомляється, службова машина правоохоронців Mitsubishi в'їхала у стовп. Подія сталась на вулиці Гагаріна.
Світлини з даної ДТП були опубліковані користувачами соцмережі Facebook у спільності СтопХам Буковина (ілюстрація до статті - фото користувача Віталія Смереки).
Обставини даної події поки що не відомі. Очікується офіційний коментар від представників патрульної поліції Чернівців.
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