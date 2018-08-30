



В Чернівцях в ДТП попала машина патрульних 31 08 2018 - 31.08.2018 09:28

В Чернівцях вранці, близько 6-ї години, сталась дорожня аварія за участі автівки патрульної поліції.

Як повідомляється, службова машина правоохоронців Mitsubishi в'їхала у стовп. Подія сталась на вулиці Гагаріна.

Світлини з даної ДТП були опубліковані користувачами соцмережі Facebook у спільності СтопХам Буковина (ілюстрація до статті - фото користувача Віталія Смереки).

Обставини даної події поки що не відомі. Очікується офіційний коментар від представників патрульної поліції Чернівців.

Платинова Буковина

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