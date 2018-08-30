



На Буковині побували закордонні експерти з криміналістики та наркозлочинності - 31.08.2018 09:08

Протидію поширення наркотиків серед молоді обговорили голова «Теам for Ukraine» (T4U) Петр Пойман та кримінолог Естер Дорта з представниками поліції Буковини. З гостями з Чехії зустрілися виконуючий обов’язки начальника ГУНП в Чернівецькій області Сергій Ратушенко, начальник управління протидії наркозлочинності Олександр Божек і начальник сектору ювенальної превенції Микола Басараб.

Під час зустрічі представники поліції ознайомили гостей із ситуацією з обігом наркотиків у Чернівецькій області. Правоохоронці розповіли про найбільш гучні випадки перекриття каналів надходження наркотиків, припинення діяльності нарколабораторій і затримання наркоторговців.

«Ми розуміємо, що ситуація з поширенням наркотиків напряму впливає на загальний рівень злочинності в регіоні», – підкреслив полковник поліції Сергій Ратушенко. – «Загалом, нам вдається тримати під контролем ситуацію з обігом наркотиків на території області».

Фахівець-кримінолог університету Саламанки Естер Дорта поцікавилася також профілактичною роботою серед учнівської та студентської молоді щодо протидії поширення наркотичних і психотропних засобів.

Для поліцейських з підрозділів протидії наркозлочинності й ювенальної превенції представники «T4U» провели семінар на тему «Наркотики, наркомафія та суспільство». Під час бесіди Естер Дорта поділилася з правоохоронцями інформацією про боротьбу з наркозлочинністю в інших країнах. Крім цього, фахівець навела приклади негативних наслідків, до яких призводить розгул наркоманії.

Для довідки: Діяльність «Теам for Ukraine» («Команда для України»; «T4U») спрямована на підтримку громадянського суспільства, професіоналізацію неурядового сектору, підготовку співробітників поліції та інших силових структур.

Експерти й співробітники «T4U» вже провели низку практичних і теоретичних навчальних семінарів з кібер- та інформаційної безпеки, методів і проявів гібридної війни, модернізації організованої злочинності, способах боротьби з корупцією тощо.

На завершення зустрічі обидві сторони домовилися про подальший обмін досвідом і всебічну співпрацю.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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