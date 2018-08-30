



У Чернівцях зірвали зустріч нардепа Дмитра Добродомова з прихильниками - 30.08.2018 14:47

Дмитра Добродомова, як кажуть, не пустили у завчасно сплачене, орендоване приміщення готелю Черемош.

Таким чином, як кажуть свідки, невідомі особи намагалися зірвати зустріч нардепа Дмитра Добродомова з буковинцями.

Лідера політсили «Народний контроль» та його однопартійців не пустили до приміщення, але Добродомов провів зустріч на сходах готелю.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини