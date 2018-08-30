У Чернівцях зірвали зустріч нардепа Дмитра Добродомова з прихильниками- 30.08.2018 14:47
Дмитра Добродомова, як кажуть, не пустили у завчасно сплачене, орендоване приміщення готелю Черемош.
Таким чином, як кажуть свідки, невідомі особи намагалися зірвати зустріч нардепа Дмитра Добродомова з буковинцями.
Лідера політсили «Народний контроль» та його однопартійців не пустили до приміщення, але Добродомов провів зустріч на сходах готелю.
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