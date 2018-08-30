Встановлено нові факти незаконного вивезення лісу на Буковині

- 30.08.2018 17:27
Встановлено нові факти незаконного вивезення лісу на Буковині

Правоохоронці виявили порушення в ході проведення на території Чернівецької області профілактичного заходу під умовною назвою «Ліс». Наразі вирішується питання про арешт транспортних засобів та вантажу.

29-го серпня на об’їзній дорозі селища Глибока поліцейські групи реагування патрульної поліції Глибоцького відділення поліції зупинили вантажівку «SCANIA» з причіпом «МETAGO». Кузов і причіп вантажного автомобіля були вщент заповнені деревиною. 58-річний житель Хотинщини перевозив колоди з Берегомету до Новоселиці.

Під час перевірки документів на вантаж поліцейські помітили, що вказані дані не відповідають дійсності. Крім цього, частина колод не була чіпована. Для подальшої перевірки та з’ясування законності вказаного перевезення викликали слідчо-оперативну групу Глибоцького відділення поліції. Транспортний засіб із вантажем правоохоронці затримали для проведення слідчих дій.

Ще один факт аналогічного порушення виявлено та зареєстровано у Чернівцях. Під час патрулювання правоохоронці зупинили вантажний автомобіль «КАМАЗ», за кермом якого перебував 20-річний чернівчанин. У кузові автомобіля поліцейські виявили 5 кубометрів дуба-кругляка. Однак, відповідних документів на лісодеревину у парубка не було.

За фактами правопорушень слідчі розпочали кримінальні провадження за частиною 1 статті 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування та здійснюються необхідні перевірки.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: операція ліс, вивезення лісу з буковини

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