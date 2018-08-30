



В Тернополі чоловік одружився за паспортом друга - 30.08.2018 15:51

Обвинувальний акт у відношенні до особи, що використав для одруження чужий паспорт, був скерований до суду Тернопільською місцевою прокуратурою.

Повідомляється, що звинувачуваним у даній кримінальній справі є житель сусідньої області, який без повідомлення про ціль використання взяв у свого друга паспорт. В документ порушник вклеїв власну фотографію, і цей паспорт з ознаками підробки був використаний для одруження з жителькою Тернопільської області в листопаді 2016 року.

Жінка через певний час вирішила піти на розлучення, і як виявилось, що вона побралась, але не зі своїм обранцем, а з зовсім іншою людиною. Тим більше, що цей чоловік взагалі не підозрював, що він одружений. Порушник в якості мотиву свого злочину відзначив, що він мав намір одружитись, однак, не розірвав на той момент офіційно попередніх відносин.

Наразі було завершено розслідування у кримінальному провадженні згідно частини 4 статті 358 Кримінального кодексу України, де злочин кваліфікується як використання завідомо підробленого документу.

Платинова Буковина

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