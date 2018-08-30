В Криму продовжується екологічна катастрофа

- 30.08.2018 15:40
В Криму продовжується екологічна катастрофа

На півночі анексованого Росією півострова Крим відбувається справжня екологічна катастрофа. В таких містах, як Джанкой, Армянськ та Красноперекопськ, повітря смердить, люди задихаються та повідомляють про забруднення сірчаною кислотою.

У багатьох місцевих жителів надалі фіксують алергічні симптоми, а власне - нудоту, протиприродну спрагу та подразнення носоглотки. Іржавий та сіро-зеленуватий наліт почав створюватись на поверхні автомобілів, предметах дитячих майданчиків, на меблях та побутових приладах.

Очільник окупованого півострова Сергій Аксьонов повідомив, що ситуація вже явно виходить за межі нормальних показників, але водночас, для здоров’я місцевого населення жодної загрози немає.

Жителі повідомляють, що екологічне забруднення мало місце через хімічні викиди підприємства "Кримський титан", що знаходиться у власності українського олігарха Дмитра Фірташа. Через недостатню кількість води у водосховищі стається вкрай висока інтенсивність випарів. Водночас директор даного заводу Андрій Акулов готовий до співпраці з владою.

Місцеві чиновники та Міністерство екології Криму ведуть в Армянську розслідування. В соціальних мережах місцеві жителі публікують знімки з доказами погіршення екологічної ситуації.

Платинова Буковина

Ключові слова: екологічна катастрофа крим, зубруднення повітря крим

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