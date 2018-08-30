Україна виконує збов’язання з ідентифікації тил загиблих - Геращенко

- 30.08.2018 12:43
Україна виконує збов’язання з ідентифікації тил загиблих - Геращенко

Як заявила Уповноважена Президента України з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко, питання пошуку зниклих безвісти осіб Україна вирішує без політизації. Тіла знайдених осіб після ідентифікації завжди повертають і до РФ, і на тимчасово окуповані території.

Народний депутат України відзначила, що 71 особу було ідентифіковано у 2017 році. На тимчасово окуповані території було передано 18 тіл загиблих. Також повідомляється, що тіла двох загиблих були передані в Росію 7 лютого 2018 року. Геращенко відзначила, що нажаль, з боку РФ подібні дії не спостерігаються, і відомі лише факти катування українців та відсутність турботи про власних громадян.

Геращенко також підкреслила, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста і досі не має повного доступу до окупованих територій. Зокрема, жодного разу представників МКЧХ не допустили до тюрем, де знаїходяться українські заручники та політичні в’язні. Червоний Хрест відзначає, що понад тисячу тіл загиблих на сьогоднішній день лишаються без ідентифікації.

Уповноважена Президента України з мирного врегулювання конфлікту зауважила, що повні масштаби трагедії оцінити та охопити практично неможливо, так само, як і підрахувати кількість загиблих і зниклих без вісти осіб. Справа в тому, що повної інформації з тимчасово окупованих територій майже не поступає.

 

Платинова Буковина, Чернівці

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