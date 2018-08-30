



Wizz Air відкривають нові маршрути з України - 30.08.2018 12:26

Згідно з повідомленням авіаперевізника Wizz Air, з України найближчим часом будуть відкриті п’ять нових маршрутів.

Окрім того, повідомляється про збільшення частоти рейсів за напрямком Київ-Лісабон. Відповідну заяву озвучив виконавчий віце-президент лоукостера Стівен Джонс.

Так, з 2 березня 2019 року відкриється рейс Київ-Рига, що буде виконуватись тричі на тиждень. Два рази на тиждень буде виконуватись рейс Київ-Бремен, що стартує з 1 березня 2019 року. Також з 2 березня вводиться напрямок Київ-Біллун (Данія) з рейсами два рази на тиждень. Ще в цьому році - з 14 грудня - буде відкритий маршрут Львів-Франкфурт-Хан, що також буде виконуватись двічі на тиждень.

Зазначимо, що за даними поточного року, кількість пасажирів Wizz Air на українських рейсах було збільшено майже у два рази, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Платинова Буковина

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