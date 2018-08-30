



Генсек ООН занепокоєний станом Сенцова - 30.08.2018 09:59

Стан здоров'я українського режисера Олега Сенцова, що знаходиться в ув’язненні на території Росії, дуже непокоїть Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша. Таку заяву озвучив заступник Генерального секретаря Стефан Дюжаркик.

Відзначимо, що Сенцов знаходиться у вкрай небезпечному стані, адже тримає голодовку вже понад 100 днів.

Питання стану режисера та варіанти його звільнення постійно порушуються Генеральним секретарем ООН, особливо під час контактів з представниками російських владних кіл. Варто зазначити, що Генсек ООН Антоніу Гутереш отримав листи з 38 країн світу, в яких йдеться про прохання у сприянні звільнення українського політв’язня Кремля Олега Сенцова.

Нагадаємо, що лауреат Нобелевської премії миру Лех Валенса 28 серпня звявив, що має намір висунути Сенцова на Нобелевську премію миру. Нагадаємо, що Валенса отримав нагороду "Як борець за права людини".

ТАож серед інших діячів, хто звертався до російської влади про звільнення Сенцова - архієпископ Сімферопольський і Кримський Климент, який також отримав відмову про помилування Сенцова.

Платинова Буковина

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