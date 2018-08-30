Насіров розказав про участь у президенських виборах

- 30.08.2018 09:39
Насіров розказав про участь у президенських виборах

Колишній очільник Державної фіскальної служби України Роман Насіров, як раніше повідомлялось, оголосив про наміри балотуватись у президенти України.

Заяву стосовно свої планів на участь у виборах він озвучив  в середу, 29 серпня, в ефірі телеканалу NewsOne, в рамках передачі "Український формат".

Насіров відзначив, що український політикум зараз має потребу в сучасних, нових та ефективних політичних діячах.

На його думку, політика вимагає нового дихання, нових людей. Насіров підкреслив, що достатньо молодих та ефективних професіоналів є в країні, і всі вони виказують готовність до роботи і доведення її до результату, до проведення реформ. Саме через це він і прийняв рішення стосовно участі у майбутніх виборах президента України, що відбудуться в березні 2019 року.

Платинова Буковина

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