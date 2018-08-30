З Буковини примусово відправили на Батьківщину двох нелегалів

- 30.08.2018 09:09
З Буковини примусово відправили на Батьківщину двох нелегалів

Порушники є вихідцями з кавказького регіону, котрі порушили термін перебування на території України більше двох місяців.

Під час відпрацювання території обслуговування в рамках профілактичного заходу під умовною назвою «Мігрант», оперативники Чернівецького відділу поліції зупинили двох підозрілих громадян. Під час спілкування з’ясувалося, що чоловіки є іноземцями. Надати підтверджуючі особу документи та пояснити мету перебування на території України вони не змогли.

Поліцейські Чернівецького ВП спільно з Управлінням карного розшуку ГУНП в Чернівецькій області та Державною міграційною службою встановили особи іноземців. Ними виявилися громадяни країн Закавказзя, віком 34 та 43 роки. Також правоохоронці з’ясували, що молодики на два місяці перевищили допустимий термін перебування на території України.

За порушення права перебування на території нашої держави чоловіків притягнуто до адміністративної відповідальності та накладено стягнення в розмірі 1700 гривень на кожного. В подальшому керівництво міграційної служби Чернівецької області прийняло рішення про примусове повернення порушників на батьківщину та заборону в’їзду в Україну строком на 3 роки.

Правоохоронці супроводили нелегалів до пункту пропуску «Мамалига» та передали представникам прикордонної служби України для повернення іноземців на територію їх держав.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: кпп мамалига, чернівці нелегальні мігранти

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