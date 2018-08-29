



На Буковині не вистачає підручників перед початком шкільного року - 29.08.2018 15:41

З цього навчального року починає діяти нова українська школа, згідно якої буде змінена система початкової школи. Однак, на Буковині вин к ряд проблем із закупівлями.

Про це повідомила голова Департаменту освіти і науки Чернівецькрї облдержадміністрації Оксана Палійчук.

За словами директора департаменту, в області щавезено усього 44% парт та стільців від загальної потреби. Забезпечення вчителів персональними комп'ютерами складає наразі 55%, і усього на 33% було здійснене забезпечення дидактичним обладнанням.

Існує також значна проблема з підручниками. Власне, небуло доставлено жодної книжки для учнів перших та десятих класів. На 73% новими підручниками забезпечені учні п'ятих класів. Водночас повідомляється, що всі підручники є в електронному варіанті на сайті Міністерства освіти та науки. Учням роздруковуватимуть необхідні матеріали, допоки не будуть доставлені в необхідній кількості підручники.

Оксана Палійчук відзначила, що основні зміни приходяться на перші класи. За її словами, першоклассники мають пройти абаптацію до школи, і з першого дня вони не читають і не пишуть, а знайомляться зі школою в ігровій формі. За час цього ознайомлення книжаи і мають надійти.

Загалом на нову українську школу для Буковини було виділено 40 мільйонів гр вень з державного бюджету.

Платинова Буковина, Чернівці

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