



НЛО стали більш активними через наближеня Нібіру - уфологи - 29.08.2018 13:39

Уфологи спостерігають надмірну активність НЛО майже по всьому світу, і пов'язують це із наближенням до Землі таємничого та вкрай небезпечного об'єкта - планети Х, також відомої, як Нібіру.

Саме з наближенням Нібіру уфологи пов'язують активізацію "літаючих тарілок". Очевидці все частіше та частіше стали повідомляти про факти виявленя ними НЛО.

Неопізнані літаючі об'єкти потрапляють в об'єктиви камер, засняті на відео, і ці ролики масово направляються в організацію MUFON з різних країн світу - США, Росії, Мексики, а також різних країн Європи. Відзначимо, що MUFON займається вивченням інопланетних об'єктів.

НЛО тільки за цей місяць були помічені очевидцями в США, в місті Х'юстон, штат Техас, в столиці Мексики, а також в Іспанії - в місті Сант-Кугат.

В Росії інопланетні кораблі було помічено в Ліпецькій області, а також неподалік від космодрому Плесецьк в Архангельській області, в районі Костроми.

Платинова Буковина

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