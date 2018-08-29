Каспрука мають вивести зі складу виконкому

- 29.08.2018 11:23
Каспрука мають вивести зі складу виконкому

Олексія Каспрука, якого депутати усунули від виконання обов'язків Чернівецького міського голови, планують виключити зі складу виконавчого комітету міськради.

На наступній сесії міської ради, яка відбудеться 27 вересня, депутатами міськради буде розглядатись відповідний проект рішення.

Текст проекту відзначає, що Олексій Каспрук має бути виведений зі складу виконкому Чернівецької міської ради через його дострокове припинення повноважень у якості мера міста.

Зазначимо, що таємне голосування у Чернівецькій міській раді за відставку міського голови Каспрука відбулось 26 липня. За дане рішення проголосували 29 депутатів Чернівецької міської ради. Каспрук заявив, що оскаржуватиме дане рішення у судовому порядку. Наразі тимчасовим виконуючим обов'язки міського голови виконує секретар міськради Василь Продан.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: виконком чернівецької міської ради, каспрук олексій чернівці

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