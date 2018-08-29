В Чернівцях авто збило 63-річного пішохода

- 29.08.2018 11:19
В Чернівцях авто збило 63-річного пішохода

Попередньо, чоловік порушив правила переходу проїжджої частини дороги, через що і сталася автопригода. Поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, в якій травмувався пішохід

По обіді 28 серпня до Садгірського відділення поліції надійшло повідомлення про ДТП по вулиці Каштановій. Виїхавши на місце події, правоохоронці з’ясували, що чернівчанин 1955 року народження переходив дорогу із велосипедом в руках поза межами пішохідного переходу.

Знехтувавши правилами дорожнього руху, чоловік потрапив під колеса автомобіля «Mercedes Vito» під керуванням 25 річної жительки Заставнівщини.

У результаті наїзду пішохода з численними травмами госпіталізовано до медичної установи Чернівців.

Медичне освідчення показало, що кермувальниця на момент автопригоди була твереза.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Загалом протягом доби на території області поліцейські зафіксували 230 порушень ПДР, з яких 7 – за керування транспортними засобами у стані сп’яніння.

Працівники поліції закликають водіїв бути обачними на дорозі. Дотримуйтесь Правил дорожнього руху, не наражайте на небезпеку себе та оточуючих.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

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