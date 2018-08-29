В декларації Папієва вказана власна каплиця- 29.08.2018 10:11
В декларації про доходи за 2017 рік 11 посадовців задекларували у переліку своєї власності церкви та каплиці.
З такими даними ознайомлюють аналітики проекту "Декларації".
Що стосується посадових осіб з Біковини, які вказали в декларації культові місця, то серед них є головний державний інспектор Чернівецької митниці Милайло Москалов. Йому належить недобудована каплиця, площа якої складає 70 квадратних метрів.
Ще одна невеличка каплиця - на 28 квадратних метрів, що розташована в Кіцманському районі у селі Драчинці, була знайдена в декларації про доходи народного депутата України від "Опозиційного блоку" Михайла Папієва.
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