



В декларації Папієва вказана власна каплиця - 29.08.2018 10:11

В декларації про доходи за 2017 рік 11 посадовців задекларували у переліку своєї власності церкви та каплиці.

З такими даними ознайомлюють аналітики проекту "Декларації".

Що стосується посадових осіб з Біковини, які вказали в декларації культові місця, то серед них є головний державний інспектор Чернівецької митниці Милайло Москалов. Йому належить недобудована каплиця, площа якої складає 70 квадратних метрів.

Ще одна невеличка каплиця - на 28 квадратних метрів, що розташована в Кіцманському районі у селі Драчинці, була знайдена в декларації про доходи народного депутата України від "Опозиційного блоку" Михайла Папієва.

Платинова Буковина, Чернівці

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