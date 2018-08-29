На Донбасі розпочате шкільне перемир'я

- 29.08.2018 09:19
На Донбасі розпочате шкільне перемир'я

Шкільне перемир'я почало діяти з опівночі 29 серпня, згідно з домовленностями Тристоронньої контактної групи у Мінську від 22 серпня. Відповідно до заяв штабу Операції Об'єднаних сил, після встановлення чергового режиму тиші бойовики вже вчинили два обстріли по українських позиціях.

Цієхї ночі терористи вчинили два обстріли українських позицій. Під вогонь з кулеметів великих калібрів потрапили позиції в районі населених пунктів Талаковка та Гнутове.

Також варто зазначити, що перед початком режиму припинення вогню окупанти 28 серпня відкривали вогонь по укранським позиціям порядка 30 разів, в тому числі, і з застосуванням забороненого мінськими угодами важкого озброєння.

Дарка Оліфер, яка є спікером представника України у тристоронній контактній групі по Донбасу Леоніда Кучми, відзначила, що так зване "хлібне перемир'я", що тривало в період 1 липня по 20 серпня, відзначилось приблизно 1500 обстрілами з боку терористів. За даний проміжок часу в СММ ОБСЄ відзначили обстріли девёяти населених пунктів на Донбасі.

Незважаючи на усі домовленності стосовно припинення вогню, за час перемир'я лише цього року загинула 31 людина з цивільного населення. Також в ОБСЕ звітують про 137 поранених мирних жителів. Про припинення вогню сторони протягом усього військового конфлікту домовлялись вже близько 10 разів, однак, як зазначають спостерігачі ОБСЄ, від подібних домовленостей ефект не мав тривалої сили.

Платинова Буковина

Ключові слова: шкільне перемир'я на донбасі, режим припинення вогню з 29 08 2018

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