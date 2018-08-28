



ДТП на Одещині - 11 людей постраждали - 28.08.2018 16:19

В Одеській області у вівторок, 28 серпня, відбулось ДТП з 11 постраждалими. На дорозі неподалік від села Грибівка Овідіопольського району мікроавтобус Mercedes Sprinter зіштовхнувся із Volkswagen Transporter. Через це мікроавтобус перекинувся на бік.

Повідомляється, що в мікроавтобусі подорожували туристи, яких доправляли на відпочинок у Затоку з Кривого Рогу. З травмами різного ступеню у лікарню було гопіталізовано 11 осід, в тому числі і 3 дітей.

Попередньо представники поліції відзначають, що аврію могли спричинити дії водія, який не справивс з керуванням бусу та допустив зіткнення із вантажівкою.

На місце події прибули правоохоронці, які продовжують працювати над встановленням обставин аварії.

Платинова Буковина

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