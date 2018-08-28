



З 1 вересня в Чернівцях проїзд по 5 грн - 28.08.2018 12:32

Рішення про підняття тарифу на проїзд в маршрутках Чернівців виконавчий комітет Чернівецької міської ради прийняв позитивне. Це означає, що зміни почнуть діяти вже з 1 вересня поточного року, і вартість проїзду в маршрутках зросте до 5 гривень за поїздку. Нагадаємо, що наразі діє тариф 4 гривні за поїздку.

8 членів виконкому підтримали рішення про новий тариф, який діятиме з 1 вересня по 31 грудня 2018 року.

Також відзначається, що протягом усього навчального року для пасажирів-школярів буде діяти тариф в розмірі 2 гривень за поїздку. Представники пільгових категорій населення можуть користуватись безкоштовним проїздом на основі "соціальних проїздних", які будуть діяти з 1 грудня 2018 року. Безкоштовний проїзд за такими документами надаватиметься в часовому проміжку з 10:00 до 15:00.

Згідно з проектом рішення, витрати на безкоштовне перевезення пасажирів пільгових категорій будуть здійснюватись за кошти від господарської діяльності перевізників.

Платинова Буковина, Чернівці

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