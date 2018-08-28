



Україна та Велика Британія підготують нову угоду про вільну торгівлю - 28.08.2018 11:56

Після виходу Великої Британії з ЄС Київ та Лондон мають змінити взаємну співпрацю та вирішити усі питання з новою угодою про вільну торгівлю між двома країнами, оскільки потім співпраця не буде базуватись на Угоді про асоціацію з ЄС.

Про це повідомила Наталя Галібаренко, посол України у Великій Британії.

Дипломат зазначила, що українська сторона наполягала на підготовці великої торгівельної угоди, а не на відозміненні вже існуючої угоди. Варто розробити новий план співпраці. Нова угода, як повідомляється, збільшить взаємний доступ до ринків України та Британії, на відміну від вже існуючої Угоди про асоціацію з ЄС. Також пропонується по певних позиціях досягти таких квот, як в вищенаведеній угоді.

Текст нової угоди британці планують підготувати до середини 2019 року. Українська сторона вбачає більш тривалі переговори, оскільки, наприклад, з ЄС переговори тривали близько 4 років.

Платинова Буковина

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