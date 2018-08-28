



В Україні - погіршення погоди та шквали 28 08 2018 - 28.08.2018 09:26

У вівторок, 28 серпня, в багатьох областях України очікується значне погіршення погодних умов. Синоптики прогнозують посилення вітру, зі шквальними поривами, а також грози та подекуди град.

Про зміни погоди також попереджають у Державній службі з надзвичайниїх ситуацій України.

Власне, грози, град та шквальний вітер з поривами до 15-20 метрів на секунду очікуються вдень вівторка, 28 серпня, на заході та півночі країни (за винятком Сумської області), а також у Вінницькій області.

Щодо погоди в Києві та області, то у вівторок очікуються місцями грози та вітер зі шквалами до 15-20 метрів на секунду.

Платинова Буковина

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