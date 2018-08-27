



Податків на майно в Чернівцях сплачено на 16 млн грн - 27.08.2018 12:40

Упродовж семи місяців цього року бюджет Чернівців від громадян – землекористувачів, власників нерухомості та елітного транспорту отримав 15737,6 тис. грн. майнових податків, що на 1883,9 тис. грн., або на 13,6 відс. більше, ніж торік.

Як розповів заступник начальника управління, начальник відділу адміністрування податків і зборів Чернівецького управління ГУ ДФС у Чернівецькій області Андрій Світовий, найбільша питома вага у структурі надходжень майнових податків традиційно належить платі за землю,- цього року землевласники та землекористувачі – громадяни поповнили казну міста на 13807,9 тис. грн., що на 432,3 тис. грн. перевищує минулорічні показники.

Із наближенням граничного терміну сплати, містяни активно розпочали сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Так, за сім місяців цього року від громадян бюджет Чернівців отримав 1624,3 тис. грн., що на 1169,8 тис. грн., або у 3,6 рази більше, ніж минулого року.

Зверніть увагу, що 29 серпня – граничний термін сплати для громадян щодо усіх майнових податків: плати за землю, нерухомість і транспорт. Прошу чернівчан не зволікати зі сплатою, адже з наступного дня граничного строку діючим законодавством передбачено застосування штрафних санкцій: у разі затримки сплати податку до 30 днів – 10%, більше 30 днів – 20% від суми податкового боргу.

Громадяни, які отримали податкові повідомлення-рішення про сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та не згодні з нарахованими сумами мають можливість звернутись до органу Державної фіскальної служби та провести звірку даних. Таку звірку можна провести в Центрі обслуговування платників Чернівецької ОДПІ. Додаткову інформацію можна отримати за тел.: 54-56-51, 54-60-23, або завітавши за адресою: м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 200-А, каб. №208.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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