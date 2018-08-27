Чиновник Чернівецької ОДА вчинив бійку з таксистом

- 27.08.2018 11:57
Чиновник Чернівецької ОДА вчинив бійку з таксистом

Вранці понеділка 27 серпня між чиновником Чернівецької облдержадміністрації та таксистом стався інцидент. Відповідне відео було опубліковано волонтеркою Катериною Пономарьовою в соцмережі Facebook в спільноті "СтопХам Буковина".

Конфлікт між чоловіками стався через те, що при здійсненні маневру обгону чиновником облради йому не поступилися дорогою. Чоловік вийшов з машини та почав сваритись з водієм таксі, кидаючись на нього з кулаками та лаючись.

В публікації в спільноті повідомляється, що начальник відділу роботи зі зверненнями громадян та доступу до публічної інформації Чернівецької ОДА Володимир Дьяченко є тим самим агресивним водієм.

Інші користувачі під публікацією відзначають, що чиновник є зазвичай є вихованим та досить стриманим. Тому вчинити бійку з незнайомою людиною без причини він навряд чи зміг затіяти.

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