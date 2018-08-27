Український паспорт - кращий для подорожей за кордон

- 27.08.2018 10:36
Український паспорт - кращий для подорожей за кордон

Серед усіх жителів СНД  власники українських паспортів мають найбільшу свободу пересування по всім країнам світу. Такий висновок складається після публікації щорічного Індексу паспортів.

Таким чином, серед усіх країн пострадянського простору (за виключенням країн прибалтійського регіону) Україна знаходиться на найвищій позиції в рейтингу за покаником, згідно якого її громадяну мають можливості скористатись безвізовим режимом та відвідати найбільшу кількість країн світу.

Зазначимо, що спрощений режим дозволяє з українським паспортом відвідати 128 країн світу. Такі можливості відкрились перед громадянами України у 2017 році після впровадження безвізового режиму з країнами Європейського Союзу.

Так, наступними в рейтингу значаться Молдова та РФ, показники яких складають 121 та 118 країн відповідно. П’ятірку індекса паспортів замикають Грузія та Беларусь, громадяни яких можут відвідати 112 та 77 країн відповідно.

Паспорти громадян Узбекистану, Таджикістану та Туркменії серед усіх 15 колишніх радянських республік - найбільш неввигідні. Для подорожей у більшість країн світу громадянам вищенаведениїх країн потрібні візи. Безвізовий режим діє для них з 59, 58 та 53 країнами відповідно.

Не гіршою та не кращою водночас є паспорт Білорусі, оскільки вона отримала місце рівно в середині рейтингу паспортів серед країн СНД. Білоруси можуть подорожувати без віз або мати можливість оформити візу при перетині кордону до 77 країни. Варто також зазначити, що громадяни цієї країн є єдиними серед представників колишнього радянського простору, хто може безвізово подорожувати усією територією Китаю.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: український паспорт, закордонні поїздки з українським паспортом, безвіз для україни

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Злочинці замінили вкрадену зброю на іграшкову В Парагваї в місті Капіата 24 серпня сталось пограбування арсеналу - невідомі викрали 42 автоматичні гвинтівки FN FAL
- 27.08.2018 17:34
У світі вшановують пам’ять померлого сенатора Маккейна До посольства США у Києві люди несуть квіти на знак пам’яті про померлого американського сенатора Джона Маккейна.
- 27.08.2018 16:55
Російські хакери намагались перешкодити наданню томосу українській церкві Переписки високопосадових священниквв, що мають стосунок до Константинопольського патріарха Варфоломія І, протягом досить
- 27.08.2018 16:23
На Буковині в ДТП потрапив автобус Москва-Чернівці В Чернівецькій області вночі 27 серпня сталась аварія за участі рейсового автобусу "Москва-Чернівці".
- 27.08.2018 15:09
Кравчук порадив Зеленському та Вакарчуку відмовитись від участі у виборах Фронтмену "Океану Ельзи" Святославу Вакарчуку та його головному опоненту - актору та шоумену Володимиру Зеленському
- 27.08.2018 14:26
Шахраї видурили в чернівчанки 17 тис грн Довірливість жінки коштувала їй 17 тисяч гривень. Попри те, що правоохоронці постійно проводять
- 27.08.2018 14:06
Український трудовий мігрант помер у Польщі Український заробітчанин з Рівненської області - житель села Берестя Дубровицького району,
- 27.08.2018 13:58
Податків на майно в Чернівцях сплачено на 16 млн грн Упродовж семи місяців цього року бюджет Чернівців від громадян – землекористувачів, власників нерухомості та елітного транспорту отримав 15737,6 тис. грн
- 27.08.2018 12:40
США до 2024 року направлять на Місяць дослідницьку місію За словами віце-президента США Майка Пенса, Сполучені штати направлять до 2024 року екіпаж на орбіту Місяця.
- 27.08.2018 12:14
Чиновник Чернівецької ОДА вчинив бійку з таксистом Вранці понеділка 27 серпня між чиновником Чернівецької облдержадміністрації та таксистом стався інцидент
- 27.08.2018 11:57

Всі новини