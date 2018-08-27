



Український паспорт - кращий для подорожей за кордон - 27.08.2018 10:36

Серед усіх жителів СНД власники українських паспортів мають найбільшу свободу пересування по всім країнам світу. Такий висновок складається після публікації щорічного Індексу паспортів.

Таким чином, серед усіх країн пострадянського простору (за виключенням країн прибалтійського регіону) Україна знаходиться на найвищій позиції в рейтингу за покаником, згідно якого її громадяну мають можливості скористатись безвізовим режимом та відвідати найбільшу кількість країн світу.

Зазначимо, що спрощений режим дозволяє з українським паспортом відвідати 128 країн світу. Такі можливості відкрились перед громадянами України у 2017 році після впровадження безвізового режиму з країнами Європейського Союзу.

Так, наступними в рейтингу значаться Молдова та РФ, показники яких складають 121 та 118 країн відповідно. П’ятірку індекса паспортів замикають Грузія та Беларусь, громадяни яких можут відвідати 112 та 77 країн відповідно.

Паспорти громадян Узбекистану, Таджикістану та Туркменії серед усіх 15 колишніх радянських республік - найбільш неввигідні. Для подорожей у більшість країн світу громадянам вищенаведениїх країн потрібні візи. Безвізовий режим діє для них з 59, 58 та 53 країнами відповідно.

Не гіршою та не кращою водночас є паспорт Білорусі, оскільки вона отримала місце рівно в середині рейтингу паспортів серед країн СНД. Білоруси можуть подорожувати без віз або мати можливість оформити візу при перетині кордону до 77 країни. Варто також зазначити, що громадяни цієї країн є єдиними серед представників колишнього радянського простору, хто може безвізово подорожувати усією територією Китаю.

Платинова Буковина

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