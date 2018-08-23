



Розпочали діти перші санкції проти РФ за Скрипалів - 27.08.2018 09:31

Нові економічні санкції США проти Росії набули чинності с понеділка, 27 серпня. Йдеться про пакет санкцій, що був ухвалений 8 сепрня урядом США в якості відповідних мір на отруєння членів родини екс-шпіона Сергія Скрипаля, що відбулось в Великій Британії. Нагадаємо, що у британському Солсбері за допомогою нервово-паралітичної речовини були отруєні Сергій Скрипаль та його донька Юлія.

Спроба вбивства через отруєння сталась в березні 2018 року. Бойова нервово-паралітична речовина, за допомогою якої Скрипалів отруїли, носить назву "Новачок", і було створена радянськими фахівцями. В Росії відкидають будь-які звинувачення стосовно участі в замаху на вбивство.

Що стосується санкцій, то вони торкнуться обмежень на експорт технологічних товарів. Йдеться про комп’ютерне обладнання, лазери, сенсори, спецпристої для видобування газу та нафти, телекомунікаційне устаткування тощо. Окрім того, в перелік обмежень також потрапили товари, що передбачені для використання у бортових інформаційних системах деяких літаків.

Другий пакет обмежень може почати діяти вже з листопада поточного року. Він буде впроваджений в тому випадку, якщо після першого етапу санкцій Росією не будуть зроблені висновки, та вона не надасть переконливих доводів того, що в подальшому не буде застосовуватись хімічна зброя. Другий етап санкційних обмежень по відношенню до РФ буде значно суворіший. Він стосуватиметься серйозного обмеження дипломатичних відносин, а також практично повного обмеження відносин в торгівельному плані, до можливої заборони компанії "Аерофлот" направляти літаки до США.

Раніше в Росії відбулось падіня курсу рубля, причиною якого стала інформація про введення суворих санкцій США.

Платинова Буковина

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