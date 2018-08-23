Розпочали діти перші санкції проти РФ за Скрипалів

- 27.08.2018 09:31
Розпочали діти перші санкції проти РФ за Скрипалів

Нові економічні санкції США проти Росії набули чинності с понеділка, 27 серпня. Йдеться про пакет санкцій, що був ухвалений 8 сепрня урядом США в якості відповідних мір на отруєння членів родини екс-шпіона Сергія Скрипаля, що відбулось в Великій Британії. Нагадаємо, що у британському Солсбері за допомогою нервово-паралітичної речовини були отруєні Сергій Скрипаль та його донька Юлія.

Спроба вбивства через отруєння сталась в березні 2018 року. Бойова нервово-паралітична речовина, за допомогою якої Скрипалів отруїли, носить назву "Новачок", і було створена радянськими фахівцями. В Росії відкидають будь-які звинувачення стосовно участі в замаху на вбивство.

Що стосується санкцій, то вони торкнуться обмежень на експорт технологічних товарів. Йдеться про комп’ютерне обладнання, лазери, сенсори, спецпристої для видобування газу та нафти, телекомунікаційне устаткування тощо. Окрім того, в перелік обмежень також потрапили товари, що передбачені для використання у бортових інформаційних системах деяких літаків.

Другий пакет обмежень може почати діяти вже з листопада поточного року. Він буде впроваджений в тому випадку, якщо після першого етапу санкцій Росією не будуть зроблені висновки, та вона не надасть переконливих доводів того, що в подальшому не буде застосовуватись хімічна зброя. Другий етап санкційних обмежень по відношенню до РФ буде значно суворіший. Він стосуватиметься серйозного обмеження дипломатичних відносин, а також практично повного обмеження відносин в торгівельному плані, до можливої заборони компанії "Аерофлот" направляти літаки до США.

Раніше в Росії відбулось падіня курсу рубля, причиною якого стала інформація про введення суворих санкцій США.

Платинова Буковина

Ключові слова: антиросійські санкції, санкції проти РФ через отруєння у Солсбері

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Скільки кандидатів буде на президентських виборах 2019 З кожним днем все активнішою та активнішою стаєє президентська кампанія в Україні до виборів
- 27.08.2018 11:16
Український паспорт - кращий для подорожей за кордон Серед усіх жителів СНД власники українських паспортів мають найбільшу свободу пересування по всім країнам світу
- 27.08.2018 10:36
Чому в Чернівцях може невчасно розпочатись опалювальний сезон В Чернівцях початок опалювального сезону може суттєво затриматись.
- 27.08.2018 09:12
Зайва вага виникла у людини через... еволюцію Проблема зайвої ваги найчастіше турбує людину, оскільки серед представників світу дикої фауни
- 23.08.2018 17:48
На Буковині три пляжі небезпечні для відпочинку Перед тривалими триденними вихідними до Дня незалежності України Міністерство охорони здоров’я опублікувало
- 23.08.2018 17:11
Найкоротше стажування в NASA: дівчину звільнили через нахабний твіт Дівчина на ім’я Наомі з США надто бурхливо відреагувала на новину, що її прийнято на стажування до NASA.
- 23.08.2018 17:01
Росія спробує підняти з Баренцева моря загублену ядерну ракету В звіті американсьї розвідки повідомляється про старт спецоперації в Росії, в рамках якої будуть робити спроби підняти з дна
- 23.08.2018 16:22
Поліція Буковини взяла участь у заходах до Дня прапора України До Дня Державного прапора України у Чернівцях відбулася низка урочистих заходів
- 23.08.2018 15:25
Порошенко планує перенести вибори президента на літо 2019 Президент України Петро Порошенко виступив з ініціативою перенести президентські вибори на літо 2019 року
- 23.08.2018 15:18
В бою на Донбасі загинуло 5 військових 23 08 2018 Як повідомив спікер Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, в четвер, 23 серпня, на Донбасі відбувся п’ятигодинний бій
- 23.08.2018 14:39

Всі новини