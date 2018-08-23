



Поліція Буковини взяла участь у заходах до Дня прапора України - 23.08.2018 15:25

До Дня Державного прапора України у Чернівцях відбулася низка урочистих заходів. Буковинські поліцейські не лише взяли участь у святі, але й подбали про спокій та безпеку його учасників



Цьогоріч у Чернівцях святкування Дня Державного прапора розпочалося вранці на Соборній площі міста, де відбулося підняття синьо-жовтого та червоно-чорного стягів.

Далі з розгорнутими полотнищами національного прапора та прапора визвольних змагань учасники дійства пройшли святковою ходою до Центральної площі міста.

Під звуки Державного Гімну учасники антитерористичної операції, родичі загиблих Героїв Небесної Сотні та АТО підняли над площею великий синьо-жовтий стяг.

«Під національним прапором кожен поліцейський урочисто присягає на вірність українському народу та зобов’язується охороняти честь держави. І саме Державний прапор є уособленням нашого національного єднання», – зауважив начальник обласного управління Нацполіції Анатолій Дмитрієв. – «Під цим синьо-жовтим полотном українці утвердили своє прагнення до незалежності й суверенності і під цими кольорами ми зараз відстоюємо територіальну цілісність нашої держави».

Урочистості продовжилися на Центральному кладовищі Чернівців. Після спільного поминального молебня керівники обласної, міської влади і правоохоронних органів поклали квіти й лампадки до могил Героїв Небесної Сотні та воїнів-учасників антитерористичної операції.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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