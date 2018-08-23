В бою на Донбасі загинуло 5 військових 23 08 2018

- 23.08.2018 14:39
В бою на Донбасі загинуло 5 військових 23 08 2018

Як повідомив спікер Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, в четвер, 23 серпня, на Донбасі відбувся п’ятигодинний бій, внаслідок якого було травмовано семеро українських військових, та ще четверо загинули. В результаті обстрілу бойовиків загинув ще один український боєць.

Як стало відомо, приблизно о 6:00 ранку бойовики відкрили вогонь з мінометів та артилерії, під прикриттям яких наблизились до передових позицій українських бійців в раойоні населеного пункту Кримське. Супротивник здійснив спробу хахопити спостережні пости вздовж Бахмутської траси.За допомогою резервів було нанесено вогневе ураження, що допомогло бригаді відбити атаку.

Протягом п’ятигодинного бою терористи здійснили близько 30 артлерійських пострілів зі знарядь калібру 122 мм. Також було випущено понад 60 мін калібру 120 мм та стільки ж мін - калібру 82 мм. Обстріли велись також з озброєння бойових машин піхоти та різних типів гранатометів.

Відбиваючи атаку, українські військові задіяли гранатомети та озброєння БМП.

Вже 12 прицільних ворожих обстрілів було зафіксовано по оборонних позиціях підрозділів ООС з опівночі станом на 13:00 четверга, 23 серпня. Бойовики застосовували різноманітне, в тому числі і важке, озброєння. 

По захисникам населеного пункту Кримське бойовики з 5:25 за дві години випустили 35 мін 120 мм калібру. По захисникам Новотошківського в цей час відбувався обстріл з артилерійських знарядь 122 мм калібру, загалом відбулось 11 пострілів. Ще 20 пострілів з артилерії 122 мм калібру було здійснено в районі Новотошківського, також було випущено декілька мін калібру 120 мм.

Прицільний обстріл населених пунктів Старогнатівка, Водяне, Північне, Широкіне, Лебединське, Красногорівка та Піски здійснювався з великокаліберних кулеметів та гранатометів.

Платинова Буковина

Ключові слова: 5 годинний бій на донбасі, донбас бій 23 08 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Зайва вага виникла у людини через... еволюцію Проблема зайвої ваги найчастіше турбує людину, оскільки серед представників світу дикої фауни
- 23.08.2018 17:48
На Буковині три пляжі небезпечні для відпочинку Перед тривалими триденними вихідними до Дня незалежності України Міністерство охорони здоров’я опублікувало
- 23.08.2018 17:11
Найкоротше стажування в NASA: дівчину звільнили через нахабний твіт Дівчина на ім’я Наомі з США надто бурхливо відреагувала на новину, що її прийнято на стажування до NASA.
- 23.08.2018 17:01
Росія спробує підняти з Баренцева моря загублену ядерну ракету В звіті американсьї розвідки повідомляється про старт спецоперації в Росії, в рамках якої будуть робити спроби підняти з дна
- 23.08.2018 16:22
Поліція Буковини взяла участь у заходах до Дня прапора України До Дня Державного прапора України у Чернівцях відбулася низка урочистих заходів
- 23.08.2018 15:25
Порошенко планує перенести вибори президента на літо 2019 Президент України Петро Порошенко виступив з ініціативою перенести президентські вибори на літо 2019 року
- 23.08.2018 15:18
Як правильно підготувати дитину до 1 класу До свята першого дзвоника лишилось не так вже й багато часу. І для багатьох дітей, особливо, першокласників, так і для їхніх батьків, цей день викликає не лише радість, але і може стати причиною певних стресів.
- 23.08.2018 12:45
НАБУ перевіряє на достовірність декларації Рабіновича Як було встановлено, народний депутат України від "Опозиційного блоку" Вадим Рабинович міг вказати недостовірні
- 23.08.2018 12:16
В Україні розробили новий порядок проведення ДПА В Міністерстві освіти та науки України розробили проект нового порядку проведення державної підсумкорвої атестації
- 23.08.2018 11:52
NASA планує здійснити місію на Місяць у 2020 роках Для дослідження Місяця найбільшу цікавість у вчених викликає наявність води на супутнику, як заявив очільник NASA
- 23.08.2018 11:16

Всі новини