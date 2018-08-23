



В бою на Донбасі загинуло 5 військових 23 08 2018 - 23.08.2018 14:39

Як повідомив спікер Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк, в четвер, 23 серпня, на Донбасі відбувся п’ятигодинний бій, внаслідок якого було травмовано семеро українських військових, та ще четверо загинули. В результаті обстрілу бойовиків загинув ще один український боєць.



Як стало відомо, приблизно о 6:00 ранку бойовики відкрили вогонь з мінометів та артилерії, під прикриттям яких наблизились до передових позицій українських бійців в раойоні населеного пункту Кримське. Супротивник здійснив спробу хахопити спостережні пости вздовж Бахмутської траси.За допомогою резервів було нанесено вогневе ураження, що допомогло бригаді відбити атаку.

Протягом п’ятигодинного бою терористи здійснили близько 30 артлерійських пострілів зі знарядь калібру 122 мм. Також було випущено понад 60 мін калібру 120 мм та стільки ж мін - калібру 82 мм. Обстріли велись також з озброєння бойових машин піхоти та різних типів гранатометів.

Відбиваючи атаку, українські військові задіяли гранатомети та озброєння БМП.

Вже 12 прицільних ворожих обстрілів було зафіксовано по оборонних позиціях підрозділів ООС з опівночі станом на 13:00 четверга, 23 серпня. Бойовики застосовували різноманітне, в тому числі і важке, озброєння.

По захисникам населеного пункту Кримське бойовики з 5:25 за дві години випустили 35 мін 120 мм калібру. По захисникам Новотошківського в цей час відбувався обстріл з артилерійських знарядь 122 мм калібру, загалом відбулось 11 пострілів. Ще 20 пострілів з артилерії 122 мм калібру було здійснено в районі Новотошківського, також було випущено декілька мін калібру 120 мм.

Прицільний обстріл населених пунктів Старогнатівка, Водяне, Північне, Широкіне, Лебединське, Красногорівка та Піски здійснювався з великокаліберних кулеметів та гранатометів.

Платинова Буковина

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