Як правильно підготувати дитину до 1 класу

- 23.08.2018 12:45
Як правильно підготувати дитину до 1 класу

До свята першого дзвоника лишилось не так вже й багато часу. І для багатьох дітей, особливо, першокласників, так і для їхніх батьків, цей день викликає не лише радість, але і може стати причиною певних стресів. 

З точки зору психології, дитина, що поступає до першого класу, переживає чергову кризу психічноо розвитку. Саме через це їхй потрібні додаткові ресурси, які допоможуть подолати дану кризу. І саме батьки є джерелом даного ресурсу.

Дуже важливо не показувати дитині свої тревоги та переживання, а вони, скоріш за все, будуть. В цьому випадку своїми емоціями варто поділитиь з чоловіком/дружиною або з близьким другом. Таокж у підготовці першачка до школи вкрай важливо уникати зайвої метушні та зберігати спокій та гарний настрій.

Дитині варто зазначити, що для неї свято першого дзвоника є важливим етапом у житті. Дайте вашому першокласнику самостійно обирати для себе канцерярське приладдя - пенал, ручки та олівці, зошити та решту. Нехай дитина пробує сама складати портфель. Але не варто перевантажувати дитину додатковими обов’язками з набуттям неї статуса школяра. Дайте трохи часу.

Речей, на які ви не взмозі вплинути, не можна обіцяти дитині ні в якому разі. Батьки нерідко гарантують своєму школяреві, що на заняттях йому буде цікаво, а серед однокласників він знайде багато нових друзів, або ще щось. Ви наперед  не можете знати, що дитині сподобається, а що - ні, тому давати таких обіцянок не варто. Краще зауважуйте на тому, що дитина може вдовольнити у школі свою цікавість, дізнаючись про нове від вчителів та інших діток. 

До свята першого дзвоника є трохи часу, тож саме вчасно зайнятись розпорядком дня, оскільки дитині треба адаптуватись до нових умов, коли треба лягати до ліжка раніше, і вранці вставати також рано. Попередня підготовка до цього полегшить стан дитини та дозволить запобігти стресів на фоні зміни режиму.

Свято першого дзвоника є дійсно святом, тож обов’язково його відсвяткуйте - на пікніку, вдома в сімейному колі, в кафе чи піцерії. Підніміть настрій собі і дитині та зробіть її перший день у школі гарним, веселим та святковим.

Батькам варто бути готовими до того, що на адаптацію до школи у першачка піде близько місяця. Слідкуйте за настроем дитини, коли вона йде до школи і повертається додому. Не соромтеся спитати, як пройшов день, що було цікавого або не дуже. діти стикаються з різними складнощами в період адаптації до школи, і батькам варто допомагати дітям долати їх. Батькам необхідно бути в курсі того, як їхня дитина сприймає школу. 

Платинова Буковина

Ключові слова: підготовка до першого класу, першокласники і стреси

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