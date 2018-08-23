



НАБУ перевіряє на достовірність декларації Рабіновича - 23.08.2018 12:16

Як було встановлено, народний депутат України від "Опозиційного блоку" Вадим Рабінович міг вказати недостовірні дані у деклараціях про доходи за 2015, 2016 та 2017 роки. Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.

Власне, тимчасовий доступ до даних про телефонні дзвінки довірених осіб до Рабіновича отримали працівники НАБУ. Бюро отримало копії рішень Національного агенства у питаннях запобігання корупції від 14 квітня 2018 року, у яких йшлося про рещультати перевірки декларації про доходи нардепа за 2015 рік.

В повідомленні НАБУ відначається наступне - детектив пояснив, що для доказів чи спростування використання Рабіновичем та членами його родиної будинком та іншим нерухомим майном, поданим у декларацію, необхідний доступ до даних стосовно телефонних дзвінків.

Було встановлено, що у деклараціях за 2015, 2016 та 2017 роки депутат міг вказати недостовірні дані. Власне, Рабіновичем не було задеклароване право на користування та витрати на оренду будинку та земельної ділянки, де політик разом із дружиною проживав протягом 2015-2016 років. Також не були задекларовані внески у фонди пенсійного страхування в Ізраїлі, не задекларований борг за кредитом в ізраїльський банк Bank Hapoalim BM the Yarkon, а також не було внесено інформацію стосовно володіння корпоративними правамикомпанії Dor Phoebus Ltd.

У дружини Рабіновича є право власності на земельну ділянку в Київській області, площа якої складає 4,75 га, що також не було внесено до декларації.

Платинова Буковина

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