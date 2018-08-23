NASA планує здійснити місію на Місяць у 2020 роках

- 23.08.2018 11:16
NASA планує здійснити місію на Місяць у 2020 роках

Для дослідження Місяця найбільшу цікавість у вчених викликає наявність води на супутнику, як заявив очільник NASA Джим Брайденстайн. Так, наявність на Місяці води може повернути людей знову на супутник майже через півстоліття після першої висадки.

За словами Брайденстайна, об’єми води у вигляді льоду на Місяця сягують сотен мільярдів тон, і вони можуть бути використані як для пиття, так і для виробництва кисню та ракетного палива. У зв’язку з цим у NASA більш щільно підійшли до теми довгострокової місії на Місяць - вперше з 1972 року.

Керівник NASA відзначив, що для польотів на Місяць планується використовувати літальні апарати багаторазового застосування. На орбіту Місяця планується вивести космічну станцію, що перебуватиме там протягом тривалого часу, що дозволить космонавтами вільно переміщатись за допомогою станції над поверхнею супутника та навколо нього.

Перший тестовий політ, поки що без участі людей, планується провести навколо Місяця вде у 2020 році. Вже через три роки може бути здійснена керована командою місія.

У 2020 роках в NASA планують створити місячну орбітальну платформу-шлюз. У 2022 році планується запустити блок живлення та встановити двигун на навколомісячній орбітальній космічній станції.

Платинова Буковина

Ключові слова: дослідження місяця, запаси води на місяці, космічна станція на орбіті місяця

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