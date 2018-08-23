Кравчук розповів про ситуацію в Україні- 23.08.2018 10:57
Перший президент України Леонід Кравчук дав опис теперішній ситуації в країні. За його словами, наразі в Україні має місце системна криза. За словами політика, системна криза стосується багатьох сфер - як політики та економіки, так і соціального життя, правоохоронних органів, армії, що в загальному чинить негативний вплив на населення України.
Окрім того, Кравчук зазначив, що в Україні існують такі особи, для яких особисті інтереси значно вищі та важливіші за державні. Ситуацію з економікою країни він навів в якості приклада. Наразі, згідно статистики, що є в наявності, можна побачити лиш незначне економічне зростання, проте немає інформації про те, за рахунок чого таке зростання відбувається. Перший президент зазначив, що таке зростання можливе за разунок продукції військово-промислового комплексу. Однак, такого зростання економіки недостатньо, оскільки він вкрай малий. Рішення проблем населення наразі влада не в змозі запропонувати, а також вирішити питання з низькими пенсіями та зарплатнею.
Не залишив без уваги політик також і інвестиційні настрої. На сьогоднішній день інвестори не бачать привабливості в українській державі та не спішать вкладати кошти в країну, якій не можна довірити свої вкладення, оскільки певних гарантій для них немає.
Серед значних проблем, що існують в Україні, Кравчук назвав корупцію, а також незадовільну роботу митниці. За його словами, керівництво країни не зацікавлене у наведені порядку на митниці, або ж переслідує зовсім інші інтереси.
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