Обмеження руху транспорту в Чернівцях 23-24 серпня- 22.08.2018 17:12
В Чернівцях 23 та 24 серпня на період святкувань буде обмежений рух транспорту з метою забезпечення безпеки дорожнього руху та охорони громадського порядку, як зазначили в прес-службі Чернівецької міськради.
Нагадаємо, що 23 серпня Україна відзначає День національного прапора, а 24 серпня святкується День незалежності України.
Так, 23 серпня з 8:00 до 10:00 повністю буде перекритий рух транспорту по вулиці Івана Франка на ділянці від Соборної площі до площі Центральної. Також буде перекритий рух на вулиці Університетській - від вулиці Степана Бандери до Центральної площі, а також на Центральній площі між вулицями Університетська та Головна.
Повністю рух транспорту буде перекритий 24 серпня з 9:00 до 11:00 по вулиці Руській на проміжку між вулицею Садовського до Центральної площі, а також на Центральній площі - між улицями Університетська та Головна.
З урахуванням даних обставин рух громадського транспорту у вказані години буде організований з об’їздом.
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