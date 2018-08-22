Україна пропонує Молдові збудувати міжнародний міст через Дністер

- 22.08.2018 16:21
Україна пропонує Молдові збудувати міжнародний міст через Дністер

Будівництво моста через річку Дністер, який поєднає територію України та Молдови, планують розпочати в Вінницькій області. В прес-службі Кабінету міністрів повідомили, що даний проект є економічно вигідним не лише, власне, для України та Молдови, але й для Євросоюзу загалом.

Найближчим часом представники українського уряду проведуть зустріч з молдовськими колегами та запропонують підписати відповідну угоду та дати старт будівництву.

Відзначимо, що на сьогоднішній день найкоротшим та найбільш прямим шляхом до Бухаресту, Софії, Стамбулу чи Афін зі столиць прибалтійських країн є шлях через Київ та Кишинів.Автомобільна дорога черех місто Ямпіль Вінницької області є найкоротшим шляхом. який об’єднує столиці України та Молдови.

Також варто відзначити, що у районах прикордонних міст Ямпіль та Косець (Молдова) діє лише поромна переправа, яка на даний момент вже не є сучасним ршенням, а не відповідає вимогам та потребам обох країн.

Згідно заяв Кабміну, будівництво моста через Дністер передбачене Транспортною стратегією України до 2030 року.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: україно-молдавський міст через дністер, дністер міст україна молдова

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