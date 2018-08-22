



В українській політиці забагато кремлівських адвокатів - Порошенко - 22.08.2018 14:35

В інформаційній війні України проти РФ частина українськиїх політиків підіграє Кремлю. Таку заяву на форумі ветеранів у Києві озвучив президент України Петро Порошенко.

За словами президента, в наш час війна здійснюється не лише традиційним способом - на лінії фронту, бойові дії відбуваються також і в інформаційному просторі. Порошенко зазначив, що російська влада веде гібридну війну для впливу на нашу свідомість.

Також Порошенко зазначив, що українські політики наразі майже засліплені боротьбою одне з одним, через що повторють та тиражують небезпечні та розповсюджені лозунги російської пропаганди. Така поведінка не є боротьбою за владу, оскільки вона підриває моральний дух українців, є справжнім ударом у спину Збройним силам України, послаблюючи волю до спротиву.

Президент зазначив, що в українскому політикумі у Путіна - вкрай багато адвокатів. Ці люди намагаються зняти з очільника Кремля відповідальність за війну, перекравши її на Україну. У війні, яка зараз ведеться між Україною та Росією, Україна відстює власну незалежність, власні цінності та свободу, а також європейський вибір. І мир може буту прийнятний лише на умовах, що влаштують українську державу, а не на тих, які пропонує наразі Кремль.

Платинова Буковина

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