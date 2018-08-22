



Підземні газові сховища заповнені на 45% - 22.08.2018 10:34

В підземних сховищах України об’єми газу збільшились до 13,980 мільярдів кубічних метрів, як повідомляють в Укртрангазі.

Підземні сховища за добу поповнились на 69,75 мільйонів кубів, і протягом доби відбір газу не здійснювався.

Дані за 20 серпня свідчать про те, що за добу Україна отримала 23,09 мільйонів кубів газу зі Словакії, Венгрія надала 16,76 мільйонів кубометрів, та з Польщі було закачано порядка 3,40 кубічних метрів палива. Це ознаає, що станом на сьогоднішній день підземні газові сховища України заповнені на 45%.

Укртрансгаз повідомляє, що видобуток газу за перші п’ять місяців поточного року склав 8,5 мільярдів кубічних метрів газу. 6,29 мільярдів кубів газу було отримано за допомогою Укргазвидобування, 432,9 мільйонів кубометрів за допомогою Укрнафти. Також 1,79 мільярдів кубів газу видобуто приватними компаніями.

Платинова Буковина

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