



Іноземця-порушника примусово відправили на батьківщину - 22.08.2018 10:26

Чоловік є громадянином сусідньої держави. У Сокирянській виправній колонії він відбував покарання за умисне тяжке тілесне ушкодження, що призвело до смерті потерпілого.

Поліцейські відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУНП в Чернівецькій області проаналізували наявну інформацію і встановили, що 34-річний раніше судимий іноземець після звільнення може продовжити вчиняти правопорушення на території області.

У зв’язку із чим, правоохоронці звернулися із зверненням до Управління державної міграційної служби в Чернівецькій області про примусове повернення чоловіка за межі України із застосуванням заборони щодо подальшого в’їзду в Україну терміном на три роки. Розглянувши дане звернення, Сокирянський районний сектор УДМС в Чернівецькій області задовільнив його.

У зв’язку із закінченням терміну відбування покарання іноземцем, 21 серпня поліцейські спільно з працівниками Сокирянського районного сектору УДМС, ознайомили чоловіка з постановою про примусове його повернення з території України з подальшою забороною в’їзду в Україну терміном на три роки.

Після чого правоохоронці передали чоловіка представникам прикордонної служби України для повернення іноземця на територію його держави.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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